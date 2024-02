Atlético de Alagoinhas anuncia retorno de Thiago Santa Bárbara | A TARDE

Após demitir Zé Carlos, a diretoria do Atlético de Alagoinhas age rápido e anuncia o retorno do técnico Thiago Santa Bárbara, que comandou o Carcará na temporada 2023. Seu último trabalho foi no Olímpico-SE.

O profissional de 41 anos tem uma difícil missão pela frente. O Atlético de Alagoinhas amarga a lanterna do Baianão 2024, com uma vitória, um empate e quatro derrotas consecutivas. A última foi para o Juazeirense, por 3 a 2, em pleno Carneirão.

Com três jogos para salvar o time da degola, Thiago Santa Barbara fará sua reestreia fora de casa. O Alagoinhas encara o Bahia de Feira, no próximo dia 14 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.