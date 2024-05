Atlético-MG supera o Cruzeiro por 3 a 0 em Belo Horizonte | A TARDE

O Atlético-MG derrotou o seu arquirrival Cruzeiro por 3 a 0, na noite deste sábado (20) em Belo Horizonte, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com este resultado o Galo assumiu a 5ª posição da classificação com cinco pontos, dois a menos do que o líder Bragantino. Já a Raposa permanece com quatro pontos, na 9ª colocação.

Jogando em casa, o Atlético-MG fez um primeiro tempo dos sonhos e marcou em três oportunidades. O placar foi aberto aos 24 minutos, quando o argentino Zaracho acertou uma meia-bicicleta após cruzamento de Gustavo Scarpa. Dez minutos depois Paulinho mostrou presença de área para ampliar a vantagem. O terceiro e último saiu aos 46, com chute forte do lateral Guilherme Arana.