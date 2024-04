Augusto Cruz lança livro sobre corridas que aborda sonhos e negócios | A TARDE

O escritor, advogado, professor e corredor, Augusto Cruz, lança um livro sobre sonhos, corridas e negócios da Triação Assessoria Esportiva, com base na experiência de empreendedorismo dos sócios Diogo Andrade e Paulo Bahia.

“O trabalho perpassa por momentos importantes da assessoria, ao mesmo tempo, em que evidencia a construção do modelo de negócio que se consolidou ao longo do tempo, se tornando um exemplo para outros profissionais. Alunos e ex-alunos, profissionais e estudantes de Educação Física e da cena esportiva baiana, se sentirão atraídos e envolvidos pelo conteúdo dessa obra”, detalhou o escritor. Augusto Cruz ainda destaca que o livro apresenta um conjunto de lições válidas para qualquer negócio, voltado também para pessoas que desejam empreender.

O lançamento será realizado no próximo sábado, dia 13 de abril, das 15h30 às 18h, no Restaurante Pecorino, localizado no Salvador Shopping.