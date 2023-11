Babi Domingos garante ouro no individual geral de Ginástica rítmica | A TARDE

A ginástica rítmica do Time Brasil brilhou nesta quinta-feira, 2, e faturou mais dois ouros no quadro de medalhas, onde a delegação verde e amarela ocupa a segunda colocação. Bárbara Domingos subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer no individual geral, tendo a melhor média entre todos os aparelhos, já o conjunto, faturou a melhor na soma das apresentações de cinco arcos e das fitas com as bolas.

Babi venceu o seu primeiro ouro no torneio ao somar 129.550 pontos nos quatro aparelhos. A prova começou na quarta-feira, 1, com as apresentações da bola e do arco, já na quinta-feira, a ginasta brasileira dominou as maças e as fitas, ficando inalcançável na pontuação. Na terceira colocação, vencendo o bronze, ficou a brasileira Maria Eduarda Alexandre com 127.250.

As ginastas do Time Brasil ainda disputam outras medalhas nos Jogos Pan-Americano de Santiago. Barbara disputará as finais de todos os aparelhos, de forma individual, e Duda tentará nas maças, fitas e arco.

O conjunto brasileiro, que competiu um pouco depois dos individuais, somou 35.400 na apresentação dos cinco arcos, que ocorreu na quarta, e 29.090 com as duas bolas e três fitas.

Nicole Pircio, Barbara Galvão, Victória Borges, Giovanna Oliveira e Gabriela Coradine abriram a segunda apresentação da parcial e precisaram esperar até as últimas notas, do México e dos Estados Unidos, para soltar o grito de "campeãs".