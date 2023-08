Bahia começa bem, mas é superado pelo líder Botafogo

O Bahia foi até o Rio de Janeiro neste domingo, 27, onde enfrentou o Botafogo, no estádio Nilton Santos. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Tricolor terminou superado pelo líder da competição por 3 a 0, com dois gols do experiente Diego Costa e um de Luis Henrique.

Com o resultado negativo, o Bahia segue fora da zona de rebaixamento, já que o Santos também foi derrotado na rodada, diante do Atlético-MG. Tricolor e Peixe permanecem com 21 pontos, na 16ª e 17ª posição respectivamente.

O próximo desafio do Bahia é na tarde de domingo, 3, contra o Vasco, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela 22ª rodada do Brasileirão e tem bola rolando a partir das 18h30.

Primeiro tempo

A expectativa era de uma boa partida do Bahia após a goleada sobre o Red Bull Bragantino na última rodada, mas do outro lado estava o líder do Campeonato Brasileiro, que vive um grande momento. A fase é tão boa, que a equipe carioca perdeu o artilheiro Tiquinho Soares, por lesão, e Diego Costa, contratado para suprir a ausência do centroavante, estreou como titular e precisou de menos de quatro minutos para marcar o primeiro gol do jogo.

O lance do gol começou com corte errado do zagueiro Vitor Hugo, que ainda saiu da linha defensiva para dar o bote e deixou o espaço para Diego Costa receber, livre, passe de Victor Sá. O atacante dominou, finalizou de pé direito, e a bola morreu nas redes, mesmo após desvio de Marcos Felipe, que não conseguiu evitar o gol.

A melhor chance do Bahia veio dos pés de Ademir, aos 18. Rafael Ratão enfiou linda bola pelo meio para o “Fumacinha”, que disparou em velocidade e saiu de cara para Lucas Perri. O atacante do Bahia finalizou de pé esquerdo, mas o goleiro do Botafogo evitou o gol de empate tricolor ao fazer a defesa com o pé direito. Dois minutos depois, Cauly recebeu de Ademir e chutou com a canhota, mas a bola passou à esquerda do gol alvinegro.

O primeiro tempo do Bahia era bom, e o time de Renato Paiva seguiu criando chances. Mingotti desperdiçou duas oportunidades, uma aos 38, outra aos 40. Na primeira, ele recebeu de Thaciano na grande área e finalizou por cima do gol. Na sequência, Gilberto cruzou e o atacante se antecipou ao zagueiro Adryelson, mas finalizou em cima do marcador. Dessa maneira, o Tricolor foi para o vestiário com a expectativa de que poderia ter uma sorte melhor na segunda etapa.

Segundo tempo

Se a esperança era de um segundo tempo melhor que o primeiro, ela começou a se despedir logo nos primeiros minutos. Principal destaque da equipe, o meia Cauly sentiu dores e foi substituído por Léo Cittadini com três minutos da etapa final. E em seu primeiro lance, Cittadini já deu trabalho para Lucas Perri. O meia limpou a marcação no lado direito de ataque e emendou uma finalização de pé esquerdo, mas o goleiro do Botafogo espalmou para escanteio.

Na sequência, aos 5 minutos, o cirúrgico Botafogo aproveitou mais um vacilo do Bahia. Marcos Felipe saiu jogando errado e Gabriel Pires foi até o canto esquerdo do campo para cruzar na cabeça de Diego Costa. O centroavante cabeceou para o gol e a bola passou por baixo de Marcos Felipe, que não conseguiu fazer a defesa e viu o Alvinegro ampliar o placar no início da segunda etapa.

A partir daí o Bahia tentou povoar mais o campo de ataque, mas não conseguiu ameaçar o Botafogo, que aos 30, em contra-ataque, ampliou a vantagem no marcador. Hugo enfiou linda bola para Luis Henrique, que avançou, driblou o goleiro Marcos Felipe e empurrou para o gol vazio.

Antes do apito final, o Bahia voltou a ter oportunidades para marcar, mas não conseguiu balançar a rede do Botafogo, que só sofreu três gols jogando no Rio de Janeiro. Aos 35, Biel tabelou com Everaldo e, dentro da área, tentou um voleio, mas a bola foi para fora. Três minutos depois, Everaldo recebeu dentro da área e bateu cruzado, mas Adryelson se jogou e desviou para escanteio. No fim, Marcos Felipe ainda trabalhou para evitar que Luis Henrique e Diego Hernández marcassem para os donos da casa e aumentassem a vantagem no placar.