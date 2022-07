Bahia de Feira bate o Costa Rica e avança às oitavas na Série D

O Bahia de Feira se classificou às oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D após bater o Costa Rica-MS por 2 a 1, neste sábado, 30, na Arena Cajueiro. Esta foi a primeira vez na história que o clube avança à fase das oitavas. Com dois gols de Zé Oliveira, o Tremendão agora enfrenta o São Bernardo, com datas e horários dos confrontos definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, 2.

O Bahia de Feira havia empatado em 0 a 0, fora de casa, no jogo de ida, e em casa começou a definir o duelo aos 27 minutos do primeiro tempo, com Zé Oliveira, vice-artilheiro da equipe na competição. O próprio ainda marcou o segundo dele na primeira etapa.

Com a classificação nas mãos, o clube baiano ainda viu Rafael Assis diminuir para o adversário nos acréscimos do segundo tempo, mas o gol não foi o suficiente para mudar o rumo da partida.

Nas oitavas de final o Bahia de Feira enfrenta o São Bernardo, que venceu o Azuriz por 2 a 0, neste sábado, 30, depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida.