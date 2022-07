Bahia de Feira empata e Jacuipense perde na Série D

Os baianos não venceram na primeira partida da 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Em Riachão do Jacuípe, o time do Jacuipense perdeu para o América-RN, 1 a 0. Já em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, o Bahia de Feira ficou no empate em 0 a 0 com o Costa.



Para avançar para a próxima fase, o Jacuipense vai tentar reverter o quadro favorável ao time potiguar, no jogo de volta, dia 31, às 16h, na Arena das Dunas. O Leão do Sisal precisa vencer por dois ou mais gols para avançar direto. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis.

Já o Bahia de Feira volta à campo no sábado, 30, às 16h, contra o Costa Rica. Para passar de fase, o Tremendão precisa vencer na contagem mínima para avançar de fase e continuar com a possibilidade de subir para a Série C.