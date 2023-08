Bahia desperdiça chances e fica no 0 a 0 com o Corinthians

Não foi desta vez que o Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em partida valida pela 16ª rodada da competição, o tricolor recebeu o Corinthians na Arena Fonte Nova neste sábado, 22, em jogo que não teve o placar alterado.

Mesmo com a boa partida, e com diversas chances desperdiçadas, o Esquadrão não conseguiu sair com o triunfo diante dos 43 mil pagantes e chegou ao quinto jogo seguido sem vencer na competição.

A equipe do técnico Renato Paiva continua na 16ª colocação com 14 pontos em 16 jogos e pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento caso o Goiás vença o jogo contra o Cruzeiro neste domingo, 23. Adversário de hoje, o Corinthians ocupa a 14ª colocação com 16 pontos.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 30, contra o São Paulo, às 11h, no estádio do Morumbi, na capital paulista. O Tricolor não vai contar o zagueiro Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Bom primeiro tempo

A primeira chance de perigo foi do Bahia, aos 5 minutos de jogo, após saída de bola errada do Corinthians,. Everaldo achou Cauly livre na entrada da área e o meio-campo chutou forte em bola que passou perto da meta do goleiro Cássio.

Na sequência, em nova saída de bola errada do time paulista, Cauly teve outra chance e arriscou de fora da área em bola que passou por cima do travessão.

Aos 18 minutos, o tricolor chegou outra vez com perigo em nova saída de bola equivoca da equipe paulista. No lance, Rezende roubou a bola e tocou para Gilberto, que arriscou de fora da área sem dificuldades para o goleiro Cássio.

Aos 28 minutos, Everaldo encontrou Thaciano livre na área, o meio-campo domina e chutou forte em bola desviada para escanteio. Na cobrança de Cauly, Everaldo escorou para Ademir pegar de primeira em bola que assuntou o goleiro adversário.

Gilberto e Thaciano também tiveram chances e um pênalti chegou a ser marcado para o Bahia no fim da primeira etapa, anulado pelo árbitro após consulta ao VAR.

Segundo tempo

As equipes voltaram para a segunda etapa sem mudanças e fizeram um tempo mais morno que o primeiro.

O estreante Gilberto, Everaldo e Ademir não concretizaram suas chances para o tricolor, enquanto Yuri Alberto e Adson desperdiçaram as raras estocadas do clube paulista.

Aos 41 minutos, o Corinthians teve um gol anulado. O zagueiro Gil tocou para Yuri Alberto empurrar para o fundo das redes, mas o bandeirinha levantou a bandeira e anulou o gol do Timão por impedimento na origem da jogada.

Já nos acréscimos, Thaciano recebeu cruzamento de Cauly e bateu de cobertura em bola que ultrapassou o goleiro Cássio e foi tirada por Fausto Vera em cima da linha para sacramentar o zero a zero no placar.