Bahia e Vitória conhecem seus adversários na Copa São Paulo

Nesta quinta-feira, 3, Bahia e Vitória conheceram os adversários que vão enfrentar na Copa São Paulo de futebol Júnior 2023. Em um evento realizado no estádio do Pacaembu em São Paulo, foram divulgadas as cidades sedes, os times que vão participar e os 32 grupos que formam a competição. O campeonato vai de 2 a 25 de Janeiro.

O Bahia está no grupo 25 junto com EC São Bernardo-SP, CSA-AL e Operário-PR, a cidade sede deste grupo é a cidade de São Bernardo, interior de São Paulo.

Já o Vitória está no grupo 23 na cidade de Santana de Parnaíba e vai enfrentar SKA Brasil- SP, Paraná Clube-PR e Aster Brasil- ES.

A competição tem 128 clubes divididos em 32 grupos de quatro times. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro da chave e os dois primeiros de cada grupo avançam na competição.

A fase mata-mata começa com 64 times, com seis fases e os times se enfrentando sempre em jogo único até a final, marcada para 25 de janeiro, em São Paulo.