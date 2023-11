Bahia encerra preparação para buscar "seis pontos" contra o Palmeiras | A TARDE

O Bahia encerrou na tarde desta sexta-feira, 27, a sua preparação em busca do segundo triunfo em cima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro da Série A 2023. O elenco treino, pela última vez na semana, no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

Enquanto o Bahia vem de uma derrota para o Cruzeiro por 3x0, o clube alviverde aplicou uma sonora goleada de 5x0 em cima do São Paulo. O Esquadrão está atualmente na 15º colocação, com 34 pontos, já o Palmeiras ainda segue em busca do bicampeonato seguido e está na 3ª posição, com 50 pontos.

Para abrir os trabalhos, o grupo foi dividido em dois times para realizar uma atividade em campo reduzido com foco na posse de bola.

Na sequência, ainda em equipes divididas, o primeiro grupo, que provavelmente será titular no confronto, realizou um treino tático comandado pelo técnico Rogério Ceni. O restante do elenco seguiu com o auxiliar Leandro Dell para treinar finalizações e bolas paradas, sejam cobranças de pênalti ou faltas frontais.

Ao fim das atividades, os jogadores seguiram para o hotel onde ficarão hospedados até o confronto. O tricolor de aço entra em campo às 19h, no Allianz Arena.

Confira trechos do treino: