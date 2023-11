Bahia fará dois jogos seguidos fora de casa; confira a programação | A TARDE

Após o importante triunfo por 2 a 0 no clássico nordestino contra o Fortaleza, o Bahia muda o foco e mira as atenções no compromisso fora de casa diante do Cruzeiro. A partida está marcada para esta quarta-feira, 25, às 20h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O time Tricolor não terá tempo para respirar. Após enfrentarem os mineiros, a delegação treinará em Belo Horizonte na quinta-feira, 26, e no dia seguinte fará o treino final em São Paulo, palco do jogo contra o Palmeiras, marcado para sábado, 28, no Allianz Parque, às 19h, pela rodada 30.

Já no domingo, 29, o grupo retorna para Salvador. E no dia seguinte, fará o treino único para o jogo contra o Fluminense, marcado para terça-feira, 31, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada.



Confira a programação semanal do Bahia entre os dias 23 e 31 de outubro



Segunda (23) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Terça (24) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Quarta (25) - 20h:

Cruzeiro x Bahia - Mineirão

Quinta (26) - 10h:

Treino em Belo Horizonte

Sexta (27) - 15h:

Treino em São Paulo (Entrevista coletiva remota antes da atividade)

Sábado (28) - 19h:

Palmeiras x Bahia - Allianz Parque

Domingo (29)

Retorno para Salvador

Segunda (30) - 10h

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Terça (31) - 19h:

Bahia x Fluminense - Fonte Nova