Bahia finaliza preparação e está pronto para enfrentar o Atlético-MG

No treino que ocorreu neste sábado, 12, o Bahia concluiu os preparativos para o confronto diante do Atlético-MG, que acontecerá em Minas Gerais, marcando o encerramento do primeiro turno.

Antes de irem para uma atividade na academia, o time se reuniu no auditório do clube. No campo, começaram com uma atividade técnica, focando em toques rápidos na bola. Em seguida, deram início ao treinamento tático, começando pela formação da equipe titular.

Finalizaram a sessão de treino com alguns ensaios de jogadas de bola parada. O atacante Biel participou do treino junto com o time por um tempo e depois realizou atividades físicas e técnicas separadamente. Mais uma vez, o goleiro Danilo Fernandes se dedicou ao treinamento com o treinador de goleiros.

Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam neste domingo, 13, às 11h, no Mineirão.