Bahia melhora na Série A e supera campanha do 1º turno | A TARDE

O Bahia de Rogério Ceni segue em plena recuperação no Campeonato Brasileiro de 2023. Com o resultado de 1 a 0 sobre o Fluminense, o tricolor assumiu a quarta colocação do returno do Brasileirão, somando 19 pontos em 12 partidas disputadas até o momento.

A pontuação alcançada é superior a quantidade de pontos conquistados pelo ‘Esquadrão’ durante todo o 1º turno da competição, quando disputou 19 partidas, e somou 18 pontos. Neste cenário, caso o Bahia repetisse a mesma campanha no returno, dificilmente escaparia do rebaixamento, uma vez que seriam alcançados 36 pontos, e nenhum time na história se salvou com tal pontuação.

No entanto, desde a chegada de Ceni o time parece ter se transformado. Isso porque durante a ‘Era Paiva’, o Bahia disputou 22 partidas no campeonato e venceu cinco jogos. Já no comando de Rogério, o tricolor jogou nove vezes, e igualou ao português, saindo vencedor em cinco ocasiões, ou seja, mesma quantidade de triunfos com 13 jogos a menos.

Atualmente o Bahia possui 37 pontos, a sete rodadas do final do Campeonato Brasileiro. Segundo a UFMG, o número mágico para escapar do rebaixamento são os 47 pontos, entretanto, a nota de corte que a maioria dos clubes almeja é a de 45 pontos, que costuma livrar qualquer time do rebaixamento.

Para alcançar tal feito, o Bahia precisaria de mais 8 pontos, ou melhor, 2 triunfos e 2 empates, em 7 rodadas, sendo que 4 destas partidas serão disputadas na Arena Fonte Nova, casa do ‘Esquadrão’.

Ainda na luta contra a degola, o time comandado por Rogério Ceni enfrenta o Grêmio neste sábado, 4, às 19h30, na Arena do Grêmio. A última vez que o ‘Tricolor de Aço’ venceu a equipe gremista em Porto Alegre foi pelo Brasileirão de 2019, quando venceu por 1 a 0.