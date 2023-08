Bahia sedia competição nacional de judô na Arena de Esportes

Neste final de semana, a Bahia sediará mais um importante evento de judô em nível nacional, que acontecerá na Arena de Esportes da Bahia. O Campeonato Brasileiro de Judô Sub-21 Individual e por Equipes ocorrerá no sábado, 5, a partir das 9h, com as competições individuais, e no domingo, 6, a partir das 10h, com as equipes mistas entrando em ação. Esse evento promete ser mais um sucesso após a realização bem-sucedida da Copa Pan-Americana Cadete e Junior e do Open Pan-Americano Sênior Bahia 2023.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com a Federação Baiana de Judô (Febaju) e o apoio do Governo do Estado.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, comemora a realização consecutiva dos principais eventos da modalidade no estado, tanto no continente quanto no país. “A Bahia, em especial Lauro de Freitas, com a Arena de Esportes, já pode ser considerada a casa do judô no país por causa de um investimento forte do Governo do Estado no apoio para a realização destes eventos, que auxiliam no fomento da modalidade, garantindo a preparação e a participação dos nossos atletas. Eventos nacionais como este e o de ginástica, por exemplo, lotam o espaço com um público motivador na torcida”.

O Campeonato Brasileiro de Judô Sub-21 Individual e por Equipes atraiu 338 judocas representando 26 estados brasileiros. Desses, 180 são do sexo masculino e 158 do feminino. A competição não apenas oferece uma oportunidade para os atletas somarem pontos no ranking nacional em sete categorias masculinas e sete femininas, mas também é fundamental para a formação da Seleção Brasileira Junior, que irá participar do pan-americano e mundial da modalidade. Além disso, a competição por equipes mistas, composta por 20 equipes e 218 atletas inscritos, promete proporcionar duelos emocionantes.

A programação terá início na tarde desta sexta-feira, 4, com o processo de credenciamento, sorteio das chaves e as pesagens oficiais. No sábado, após a cerimônia de abertura às 8h20, serão realizados os emocionantes combates por categorias e as pesagens oficiais para os confrontos de domingo, quando as equipes entrarão em ação. A delegação da Bahia é uma das maiores do torneio, composta por 17 atletas. Dentre os baianos, os destaques são Peterson Araújo, na categoria masculina -73 kg, e Rebeca Dantas, na categoria feminina -52 kg, ambos conquistaram medalhas de bronze na edição anterior do campeonato.