Bahia tem o melhor ataque entre clubes da Série A; confira números | A TARDE

Buscando voos mais altos na temporada de 2024, o Bahia já está dominando um dos critérios importantes para garantir títulos: os gols. O Esquadrão é a equipe que jogará o Campeonato Brasileiro da Série A que mais balançou as redes na atual temporada, com 28 gols marcados em 11 jogos, com uma média de 2,54, seguido por Cuiabá (2,44) e Fortaleza (2,2).

Para este feito, a equipe tricolor está contando com os reforços, que significam quase metade dos números no ano, somando Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No topo da lista está Everton Ribeiro, com três gols e duas assistências, seguido por Caio Alexandre, com um gol e duas assistências, e Jean Lucas, com três gols. O único recém-contratado que não marcou, até aqui, é o zagueiro Victor Cuesta. Com um gol cada, ambos na estreia, os colombianos Santiago Arias e Óscar Estupiñan também entram para a lista.

Por outro lado, o Vitória não segue o rival, tendo em vista que está na penúltima colocação, com o segundo pior ataque entre os clubes da elite. Em 11 jogos disputados, entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Leão só balançou as redes 13 vezes, com um aproveitamento de 54% e média de 1,18 gols por partida.

Entre as competições que disputou desde o início do ano, o Esquadrão soma três grandes goleadas. No primeiro jogo do time principal no Campeonato Baiano, na 3ª rodada, o Bahia venceu o Jacobina por 5x0. Ainda pelo Baianão, na 6ª rodada, o tricolor de aço aplicou, novamente, 5x0 contra o Itabuna. O "chocolate" mais recente ocorreu nesta quarta-feira, quando o Esquadrão estreou na Copa do Brasil e aplicou 4x0 contra o Moto Club.

Com a chance de aumentar o aproveitamento e seguir liderando a estatística, o Bahia enfrenta o Juazeirense, atual 2º colocado, neste domingo, 25, pela 8ª rodada do Baianão. A partida ocorrerá no Estádio Adauto Moraes, com início previsto para às 16h.