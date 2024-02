Bahia vai dar 'vale night' para Everton Ribeiro em clássico? Entenda | A TARDE

O meia Everton Ribeiro pode desfalcar o Bahia no primeiro clássico do ano, mas não estamos falando do Ba-Vi, dia 18 de fevereiro, válido pela primeira fase do Baianão. O jogo em questão será contra o Sport, no próximo domingo, 4, na Arena Fonte Nova, na estreia das equipes na Copa do Nordeste.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o jogador firmou um acordo com o Esquadrão, durante a negociação para contratá-lo, e terá um "vale night" para que possa se despedir da torcida do Mengão, no clássico diante do Vasco, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O problema é que o jogo será no mesmo dia de Bahia x Sport.

Então, surgiu a dúvida: o Tricolor vai abrir mão da presença do seu craque no clássico nordestino? Procurada, a assessoria de imprensa do Bahia não quis se pronunciar sobre essa possibilidade.

O Portal MASSA! também entrou em contato com o setor de comunicação do Flamengo, para checar se realmente há uma programação para uma ação com o 'tchau' de Everton Ribeiro, no Maracanã. Até a publicação desta matéria, uma resposta não havia sido dada e o espaço segue aberto.

Capitão do Flamengo nas 11 conquistas do clube, entre 2019 e 2022, Everton Ribeiro está marcado na história rubro-negra. Foram 394 jogos, com 46 gols e títulos de todos os tipos. Bastante identificado e idolatrado pela torcida do clube carioca, não será novidade se ele trocar, por um dia, a grama da Fonte Nova pela do Maracanã.