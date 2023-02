Baianão terá clube do interior na decisão pelo quinto ano seguido

Ao termino da primeira fase, no último domingo, o Campeonato Baianodefiniu os seus semifinalistas (Bahia, Itabuna, Jacuipense e Juazeirense) e mais uma vez teremos um representante do interior do estado garantido na briga pelo título. Essa será a quinta edição consecutiva que uma equipe que não é da capital vai disputar o troféu do estadual, nas últimas duas edições o time do Atlético de Alagoinhas conquistou o primeiro lugar.

Além do Carcará, que levantou a taça duas vezes e foi finalista em uma outra edição, Bahia de Feira e Jacuipense chegaram na disputa do título de melhor time do estado.

Outra marca que pode ser estabelecida em 2023 é a possibilidade de pelo terceiro ano consecutivo uma decisão envolvendo duas equipes que não são da capital baiana. Para isso, o Itabuna precisaria eliminar o time do Bahia na fase semifinal, pois Jacuipense e Juazeirense brigam para chegar na decisão pelo outro lado.

Após o termino da primeira fase, a equipe do portal A Tarde ouviu o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, para fazer a avaliação da fase classificatória.

“Fizemos nove rodadas sem nenhuma intercorrência e sem nenhuma adversidade. A gente espera que nas próximas fases da competição aconteça da mesma forma para que ao termino da competição a gente possa entregar o troféu e o título a quem for merecedor”, disse o Ricardo Lima.

Os jogos da semifinal estão programados para acontecerem nos dias 11 e 18 para o confronto envolvendo Bahia e Itabuna e 12 e 19 para o encontro entre Jacuipense e Juazeirense.