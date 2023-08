Barradão é invadido pelas crianças na véspera do Dia dos Pais

Na véspera do Dia dos Pais, ocorreu uma invasão no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura por parte dos filhos e filhas dos jogadores e funcionários.

Enquanto os pais estavam ocupados com suas atividades, as crianças aproveitaram ao máximo os equipamentos de pula-pula, a piscina de bolas, o bambolê e participaram de atividades coordenadas por uma recreadora, que até fez "tatuagens" divertidas nas crianças.

Após a sessão de treinamento, as crianças tiveram a oportunidade de se divertir com seus pais, tornando a manhã deste sábado, 12, verdadeiramente especial. Além disso, cada pai foi presenteado pelo clube com um copo térmico.

“Bem legal, esse tipo de iniciativa une ainda mais o grupo e os nossos familiares”, disse o atacante Mateus Gonçalves que trouxe a filha pequena.

Além das atividades recreativas, os pequenos aproveitaram brigadeiros de chocolate, algodão doce, cachorro-quente e sucos.

O presidente Fábio Mota marcou presença no evento ao lado do vice Djalma Nunes Abreu, do diretor executivo de futebol Ítalo Rodrigues, do gerente de futebol Manoel Tanajura Neto e do diretor da divisão de base Thiago Noronha.