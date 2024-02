Bia Haddad e Luisa Stefani voltam a vencer e vão à semi em Abu Dhabi | A TARDE

Afinadas em quadra, as brasileiras Beatriz Haddad e Luisa Stefani voltaram a vencer e avançaram às semifinais de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Nesta quinta-feira (8), elas superaram com facilidade as norte-americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide, com um duplo 6/2.

No próximo sábado (8), Haddad e Stefani – respetivamente, 19ª e 14ª colocadas no ranking mundial de duplas da WTA - enfrentarão as norte-americanas Sofia Kenin (451ª) e Bethanie Mattek-Sands (59ª) por uma vaga na final.

"Ótimo jogo, muito melhor que na primeira rodada. Diferencial foi que conseguimos manter a pressão e a margem sempre grande. Bia devolveu muito bem e fomos sólidas nos momentos importantes. Mais um bom jogo e sábado tem mais. Vamos partir para cima ", garantiu Stefani, que busca o bicampeonato de duplas em Abu Dhabi – o primeiro título foi conquistado no ano passado, ao lado da chinesa Shuai Zhang.

Bia tem pedreira pela frente nesta sexta

A paulista de 27 anos terá um desafio e tanto nas quarta de final do torneio de simples, às 10h (horário de Brasília) desta sexta (9). Atual número 13 no ranking de simples da WTA, Bia medirá forças com a tunisiana Ons Jabeur, número seis do mundo. Até agora foram duas vitórias consecutivas: na primeira bateu a chinesa Xiyu Wang (60ª) por 2 a 0 e, nas oitavas, a polonesa Magda Linette (37ª) pelas oitavas de final. Na estreia na segunda (5), a paulistana de 27 anos derrotou a chinesa Xiyu Wang (60ª) por 2 sets a 1.



Convocação para Billie Jean King Cup, em abril

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta quinta (8) as cinco convocadas para o confronto contra a Alemanha, pelo qualificatóiro do tradional Billie Jean King Cup. Programado para os dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A equipe conta com as tenistas mais bem colocadas no ranking internacional: Bia Haddad (13ª no ranking de simples da WTA), Laura Pigossi (128ª), Carolina Meligeni (322ª), Luisa Stefani (14ª do ranking de duplas) e Ingrid Martins (50ª/duplas).

O quinteto, comandado pelo capitão Luiz Peniza, sonha com a classificação inédita do país às finais da competição.

“O Time Brasil BRB irá contar com uma equipe muito forte individualmente, mas que se destaca também no coletivo. Cada uma das jogadoras chamadas vem passando por momentos importantes nas suas carreiras e se potencializam quando estão juntas para defender o Time Brasil BRB. Esse é um fator super importante para a nossa equipe”, analisou o treinador.