Bia Haddad vence na estreia das duplas em Roland Garros

A dupla campeã do WTA 1000 em Madrid iniciou bem em Roland Garros. A brasileira Bia Haddad e Victoria Azarenka dominaram Tereza Mihalikova e Kaia Kanepi por dois sets a zero na primeira rodada deste Grand Slam.

Nesta quarta-feira, 31, houve estreias de outros brasileiros nas duplas. Marcelo Melo e o australiano John Peers iniciaram com uma derrota, mas conseguiram reverter a situação durante a partida. Essa vitória marcou um importante feito na carreira do brasileiro. Por outro lado, Marcelo Demoliner teve um resultado ruim. Ele e o italiano Andrea Vavassori conseguiram empatar em 1 a 1, mas acabaram perdendo no último set. Ainda nesta quarta-feira, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski irão entrar em quadra.

Bia Haddad venceu em sua estreia nessa modalidade ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka. As duas dominaram Tereza Mihalikova e Kaia Kanepi, vencendo por dois sets a zero, com as parciais de 6/0 e 6/1. Curiosamente, esse foi o mesmo placar da estreia da brasileira na partida de simples em Roland Garros, quando ela superou a alemã Tatjana Maria nesta segunda-feira, 29.