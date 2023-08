Borussia Dortmund derrota Bayern e fica perto do título

O Borussia Dortmund venceu o confronto direto com o Bayern de Munique por 1 a 0 e praticamente assegurou a conquista do bicampeonato alemão. Atual campeão, o time lidera agora com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, justamente o adversário desta quarta-feira, e ficou em situação confortável para confirmar o título - restam apenas quatro rodadas para o final da competição.



O jogo desta quarta-feira em Dortmund, pela 30ª rodada, estava sendo encarado como uma final antecipada do Campeonato Alemão. Mesmo porque, o Bayern de Munique chegaria à liderança se conseguisse vencer, pois teria o mesmo número de pontos e a vantagem no saldo de gols. Mas, contando com o apoio de sua fanática torcida, o time da casa ganhou por 1 a 0 e abriu seis pontos de vantagem (69 a 63).



Como uma verdadeira decisão, o jogo foi emocionante e dramático. No primeiro tempo, o Borussia Dortmund esteve um pouco melhor, chegando a mandar a bola na trave com Lewandowski. O time da casa continuou a pressão na segunda etapa, até conseguir marcar o gol aos 31 minutos. Na jogada decisiva, Grobkreutz chutou de longe e Lewandowski desviou de calcanhar, enganando o goleiro Neuer.



Depois do gol, o Bayern passou a pressionar em busca do empate. E teve uma grande chance aos 39 minutos, no pênalti sofrido por Robben. O próprio atacante holandês cobrou, mas o goleiro Weindenfeller defendeu. O time de Munique ainda teve outra ótima oportunidade, no rebote desperdiçado por Robben após a bola bater no travessão. No fim, porém, deu vitória do Borussia Dortmund.



A única boa notícia para o Bayern nesta quarta-feira foi a derrota do Schalke, que levou de 4 a 1 do Nuremberg e ficou estacionado nos 57 pontos, como terceiro colocado do Campeonato Alemão. Assim, o time de Munique manteve a segunda posição tranquila e pode se concentrar agora no duelo com o Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, que acontecerá nos dias 17 e 25 de abril.



Mais três partidas foram realizadas nesta quarta-feira, encerrando a 30ª rodada do Campeonato Alemão: Bayer Leverkusen 3 x 1 Kaiserslautern, Hannover 2 x 0 Wolfsburg e Hoffenheim 4 x 0 Hamburgo.

