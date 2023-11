Botafogo sofre empate para Bragantino nos acréscimos e cede liderança | A TARDE

Próximo de conseguir a vitória sobre o Red Bull Bragantino e com isso, manter a liderança na Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu um empate aos 55 minutos do segundo tempo, com gol de Thiago Borbas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida foi válida pela 34ª rodada do torneio, na tarde deste domingo, 12.



Com o empate de 2 a 2, o Botafogo termina uma rodada fora da liderança pela primeira vez desde que tinha assumido a primeira colocação, no início do torneio.

A vitória por 3 a 0 do Palmeiras neste sábado, 11, em casa, contra o Internacional, fez a equipe paulista, que tem um jogo a mais do que Botafogo e Bragantino, dormir como líder do Brasileirão.