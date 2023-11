Boxe: Viviane Pereira bate argentina e estreia com vitória | A TARDE

A boxeadora Viviane Pereira garantiu nas quartas de final dos Jogos Pan-Americano de Santiago, na categoria 75kg, após vencer a argentina Lorena Balbuena, na manhã desta sexta-feira, 20. O resultado mantém o Brasil, ainda, sem derrotas na competição, já que, depois dos resultados positivos de Luiz Oliveira, no boxe, e da Seleção Brasileira, no Beisebol, a amarelinha segue viva em busca de todas as medalhas.

Viviane foi a primeira brasileira a fazer a sua estreia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, e pode-se dizer: Que estreia! A boxeadora, conhecida como "tanque", honrou o apelido e venceu de forma unânime a adversária, que está eliminada e volta para casa.

A vitória leva o tanque brasileiro às quartas de final, onde enfrentará Kimberly Gittens, de Barbados. A luta está prevista para ocorrer na próxima terça-feira a noite, 24, a partir das 19h30. Caso vença, Viviane já garante, pelo menos, o bronze, já que não existe disputa de terceiro lugar no boxe.

A categoria de 75kg nos Jogos de Santiago distribuem duas vaga para os Jogos Olímpicos de Paris para as finalistas. Ou seja, caso Viviane também vença nas semifinais, garantirá, de forma direta, o carimbo no passaporte rumo à Paris. Entretanto, caso não consiga o resultado positivo, o sonho Olímpico ainda segue vivo nos torneios classificatórios dos Mundiais de boxe, que acontecerá no primeiro semestre de 2024, onde também poderá garantir vaga para as Olímpiadas.

Depois de Viviane Pereira e Luiz Oliveira, o boxe brasileiro volta aos ringues no sábado, 21, com mais três atletas. Para abrir o dia, Caroline Almeida enfrenta Marie Sterling, do Haiti, na categoria 50kg, às 11h30. Em seguida, no período da tarde, Michael Douglas Trindade pega Hansell Sanches nos 51kg e Wanderley Pereira enfrenta Wyatt Barillas nos 80kg.