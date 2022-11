Brasil avança à final no Mundial de ginástica com equipe masculina

A equipe masculina do Brasil avançou à final do Mundial de ginástica, disputada em Liverpool, na Inglaterra. O Brasil ficou em sétimo lugar, com um total de 245.394 pontos. O líder foi o Japão com 260.695 pontos. Os atletas também chegaram em finais individuais.

A equipe brasileira é formada por Arthur Nory, Diogo Soares, Caio Souza, Lucas Bittencourt e Yuri Guimarães. Nas disputas individuais gerais o país terá dois representantes, Caio Souza, que passou para a final em 10º lugar, com um total de 82.564 na soma dos seis aparelhos. Diogo Soares ficou na 12ª posição, com 82.264 pontos.

O campeão mundial Arthur Nory vai em busca do bicampeonato na barra fixa. Além de Brasil e Japão, também avançaram à final Estados Unidos (252.295); China (249.929); Itália (247.661); Espanha (245.594) e Coreia do Sul (244.093).