Brasil cai para anfitriã Polônia nas quartas e dá adeus à Liga

A seleção brasileira masculina de vôlei se despediu da Liga das Nações nas quartas de final, pela segunda edição consecutiva. A equipe foi superada pela anfitriã Polônia, número 1 do mundo, por 3 sets a 0 (26/24, 25/21 e 25/20), diante da torcida local que lotou o estádio Gdansk. O jogo ficou marcado por controvérsia na decisão da arbitragem em conceder o último ponto do primeiro set para a Polônia.

Os brasileiros comandados pelo técnico Renan Dal Zotto fizeram uma partida bem equilibrada no primeiro set, mas no ponto decisivo, quando o placar estava em 24 a 25 para os adversários, um possível toque na rede do brasileiro Alan, levou o técnico da Polônia a pedir o desafio (conferência de imagens pela arbitragem). Na sequência, com os ânimos exaltados, Dal Zotto também solicitou a revisão em vídeo, mas de nada adiantou: o ponto foi mesmo confirmado para os donos da casa.

Depois de um lance polêmico no último ponto do primeiro set, os donos da casa fizeram 3 a 0 (24/26, 21/25 e 20/25) na cidade polonesa de Gdansk.



“Perdemos várias oportunidades de contra-ataque no primeiro set, mas jogamos de igual para igual. Sabíamos da dificuldade, mas o time foi guerreiro. Na bola do primeiro set, o Alan disse que não pegou nele, e ali a coisa talvez tenha desandado um pouco. Mas o time voltou para o jogo e conseguiu jogar de igual para igual no segundo set e no terceiro até certo ponto. Eles foram muito eficientes no saque, deixando a gente em dificuldade. Até o Pré-Olímpico teremos bastante tempo de trabalho", adiantou o levantador e capitão Bruninho, ao site da CBV, referindo-se aos torneios programados para o período 30 de setembro a 8 de outubro de 2023, no Brasil (Rio de Janeiro), Japão e China.

Antes disso, a seleção disputará o Sul-Americano de Vôlei, de 26 a 30 de agosto, em Recife.

O Brasil conquistou pela primeira vez o título da Liga das Nações em 2021. No ano passado, o país também foi eliminado nas quartas ao perder por 3 sets a 2 para os Estados Unidos. Desde então, a seleção caiu da terceira para quarta posição no ranking da Federação Internacional de Volleyball (FIVB). mundial, a seleção brasileira.

Semifinais no sábado, 22

Os adversários da Polônia nas semifinais serão os japoneses, que eliminaram a Eslovênia por 3 sets a 0 (26/24, 25/18 e 25/22). Quem também avançou foram os Estados Unidos que levaram a melhor sobre a França, atual campeã olímpica, ao triunfar por 3 sets a 2 (25/21, 25/18, 17/25, 24/26 e 15/9). Na semi, a seleção norte-americana enfrentará a Itália que atropelou a Argentina nas quartas, com vitória de 3 sets a 0 (25/17, 25/13 e 25/140. Os próximos jogos serão no sábado (22): Japão x Polônia ao meio-dia (horário de Brasília) e Estados Unidos x Itália às 15h. A final está programada para às 15 de domingo (23).