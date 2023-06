Brasil é eliminado do Mundial sub-20 após virada histórica de Israel

O sonho do hexa para o futebol sub-20 do Brasil foi adiado. Depois de estar vencendo por duas vezes, no tempo normal e na prorrogação, o Brasil perdeu de virada para Israel, seleção estreante na competição. E o placar não foi maior porque os israelenses desperdiçaram dois pênaltis.

Com quatro desfalques, o técnico Ramon Menezes escalou uma formação diferente e viu o adversário ficar com a bola a maior parte do tempo. O Brasil tinha dificuldades para sair da marcação de Israel, que trocava passes e chegava com perigo.

Mas, foi o Brasil que abriu o placar no segundo tempo. Aos 10 minutos, Matheus Martins lançou Marcos Leonardo, que finalizou de primeira, no ângulo. Brasil 1x0. Quatro minutos depois, Kancelpolski levantou a bola na área e Khalaili subiu sem marcação para cabecear e empatar.

A igualdade persistiu até a prorrogação, quando, com menos de um minuto, Marlon Gomes e Andrei trocaram passes e deixaram Mateus Nascimento em condições de finalizar, mais uma vez de primeira, no canto do goleiro israelense, Zarfati.

No minuto seguinte, mais uma vez o empate. A bola cruzada da direita atravessou toda a pequena área até chegar aos pés de Shibli, que decretaou o 2x2. O primeiro tempo da prorrogação já chegava ao fim, quando Senior chutou da entrada da área e a bola sobrou para Turgeman, que limpou dois marcadores e bateu sem chance para o goleiro Kaíque.

O Brasil voltou para a etapa final da prorrogação disposto a buscar o empate mas, logo aos 4 minutos, o árbitro, com ajuda do VAR, marcou pênalti de Jean Pedroso por toque de mão na bola. Madmoun cobrou e Caíque defendeu, mas, no rebote, o árbitro marcou novo pênalti na dividida com o goleiro. Só que para sorte brasileira Ibrahim cobrou pra fora.

O jogo seguiu com o Brasil tentando alçar bolas desesperadamente na área israelense, sem sucesso, enquanto os adversários estiveram próximos de ampliar em pelo menos duas oportunidades claras. Final, 3x2, Brasil eliminado e Israel aguarda o vencedor de Estaod Unidos e Uruguai para disputar uma vaga na final.