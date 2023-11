Brasil é ouro no Judô e chega à 2ª colocação no quadro de medalhas | A TARDE

Em um dia recheado de finais, o Brasil ganhou mais um ouro na tarde desta segunda-feira, 30, com a judoca Samanta Soares, que venceu a porto-riquenha Sairy Colon por 1 a 0. Esta é a 7ª medalha de ouro da delegação brasileira no judô dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Anteriormente, na semifinal, a brasileira já tinha vencido uma das favoritas na categoria, a equatoriana Vanessa Chala. Esta é a primeira vez que Samanta conquista uma medalha na competição.

Além de Samanta no ouro, medalhas de outras cores foram somadas ao quadro nrasileiro. Rafael Macedo chegou à final da categoria 90 kg, mas foi derrotado pelo cubano Ivan Silva e ficou com a prata. Já na categoria 100 kg, Kayo Santos conquistou o bronze após vencer Liester Cardono, de Cuba, com um ippon, que seria o nocaute do judô.