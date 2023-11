Brasil é ouro no revezamento 4x200m livre masculino na natação | A TARDE

A equipe masculina de natação do revezamento 4x200 livre, do Brasil, conquistou mais uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Nesta terça-feira,24, Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa conquistaram o ouro. A equipe norte-americana ficou com a prata. Já os canadenses ganharam a medalha de bronze.

Assista:

ELES SÃO DE OURO! 🥇🏊‍♀️



Que prova SENSACIONAL do Time Brasil no revezamento 4x200m nado livre masculino no Pan de Santiago! 🇨🇱



Tem que respeitar a natação brasileira. INCRÍVEL! 💚💛



Jogos Pan-americanos Santiago 2023 AO VIVO

▶️: https://t.co/b3cm40HRRs

📺:… pic.twitter.com/53vH30rbaH — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

Confira as medalhas individuais do Brasil na natação



Maria Fernanda Costa – prata nos 400m livre feminino



Gabrielle Roncato – bronze nos 400m livre feminino

Guilherme Costa – ouro nos 400m livre masculino

Vinicius Lanza – prata nos 100m borboleta masculino

Leo de Deus – prata nos 200m borboleta masculino

Maria Fernanda Costa – prata nos 200m livre feminino

Murilo Sartori – bronze nos 200m livre masculino

Alexia Assunção – bronze nos 200m costas feminino

Stephanie Balduccini – prata nos 100m livre feminino

Guilherme Caribé – ouro nos 100m livre masculino

Gabrielle Assis – bronze nos 200m peito feminino

Viviane Jungblut – bronze nos 800m livre feminino

Guilherme Costa – ouro nos 800m livre masculino

Gabrielle Roncato – bronze nos 400m medley feminino

Brandonn Almeida – bronze nos 400m medley masculino

Medalhas em grupo do Brasil na natação



Bronze no revezamento 4×100 livre feminino – Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Tomanik e Celine Bispo



Ouro no revezamento 4×100 livre masculino – Guilherme Santos, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro

Ouro no revezamento 4×100 livre misto – Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira, Stephanie Balduccini

Bronze no revezamento 4×100 medley misto – Guilherme Basseto, João Junior, Clarissa Rodrigues e Stephanie Balduccini

Prata no revezamento 4×200 livre feminino – Maria Fernanda Costa, Natália Almeida, Stephanie Balducinni e Gabrielle Roncato

Ouro no revezamento 4×200 livre masculino – Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa