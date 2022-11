Brasil e Paraguai fazem final do Sul-Americano de Rugby sub-20

Brasil e Paraguai se enfrentam na grande final do Campeonato Sul-Americano M20 (sub-20) de Rugby XV masculino, neste sábado, 5, no Estádio Héroes de Curupayti, em Assunção, no Paraguai. O título seria inédito para o Brasil, que conquistou a última taça pela base masculina em 2012, com o Sul-Americano M18 (sub-18).

“Diferente da Colômbia, o Paraguai é uma equipe mais estruturada que buscará jogar uma partida mais dura no ponto de contato e muito aberta com passes e chutes. Estamos muito motivado e focado para buscar uma vitória e sair com o título. Foi uma preparação longa e com processo muito bem estabelecido para chegar aqui na nossa melhor performance”, comentou o treinador Leandro Gevaerd.

A grande final contará com a presença do atleta baiano Iarley Santana, atleta do Porto Seguro Rugby. Iarley será o primeiro baiano a disputar um título com a Seleção Brasileira. Brasil x Paraguai acontece neste sábado, 5, às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube Sudamérica Rugby.