Brasil encara os Estados Unidos pelas eliminatórias de Basquete

O Brasil enfrenta os Estados Unidos nesta sexta-feira, 11, a partir das 18h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete.

As estrelas americanas não estarão em quadra contra os brasileiros, mas, ainda assim, o Brasil vai enfrentar um time experiente, com nomes que tiveram passagem recente pela NBA. Rodney Hood, Langston Galloway, Jake Layman, Alize Johnson e Chris Chiozza são conhecidos na maior liga de basquete do mundo.

Do lado verde e amarelo, a base é a mesma dos últimos duelos das eliminatórias e da medalha de prata na Copa América, após perder para a seleção da Argentina. Os jogadores do NBB se mesclam com alguns atletas de times europeus. Bruno Caboclo retorna após assinar com o Capitanes, da Liga de Desenvolvimento da NBA, enquanto Tim Soares vem da Austrália.

Ao fim dos 12 jogos, três equipes se classificam diretamente para o Mundial de 2023, a ser disputado nas Filipinas, no Japão e na Indonésia, entre agosto e setembro.

“É uma janela fundamental para a nossa busca por uma vaga no Mundial e vamos trabalhar para manter o bom momento da Copa América (prata no Recife em setembro). Crescemos jogo a jogo na competição, melhorando, principalmente, no jogo coletivo. Estados Unidos e México são rivais duríssimos, mas acredito na força do nosso grupo”, disse o técnico da seleção, Gustavo de Conti, via assessoria