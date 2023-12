Brasil fecha participação na Copa do Mundo de Vela nas semifinais | A TARDE

O Brasil encerrou a semifinal da SSL Gold Cup (Copa do Mundo da Vela) na quarta posição. Com o resultado alcançado neste sábado (2) em Las Palmas (Espanha), a equipe liderada por Robert Scheidt e Martine Grael ficou de fora da grande decisão, que será disputada no próximo domingo (3).

Na semifinal deste sábado a seleção brasileira de vela foi superada pelos times da Itália e da Holanda, que avançaram para a decisão, onde medirão forças com Espanha e Hungria, que se classificaram na outra semifinal.

“Sabíamos que a regata seria resolvida em detalhes e foram alguns momentos que definiram o resultado. Tivemos algumas oportunidades e não conseguimos aproveitar. A velocidade no contravento não estava excelente. Mas a campanha foi ótima, conseguimos nos superar como grupo, entramos com uma energia super-positiva para essa regata, mas não veio o resultado”, declarou Robert Scheidt, comandante do barco.

A SSL Gold Cup é um evento especial da World Sailing (Federação Internacional de Vela) e contou com as melhores 56 nações de vela no mundo. Assim como as principais Copas do Mundo de outros esportes, a SSL Gold Cup é um evento de igualdade de oportunidades, mas disputada com barcos SSL47.