Brasil perde de virada para o Irã na estreia do Mundial sub-17 | A TARDE

O Brasil perdeu na estréia do Mundial sub-17 em Jacarta, Indonésia. Depois de abrir 2x0, os comandados do técnico Phelipe Leal sofreram a virada do Irã. A Seleção Brasileira termina a primeira rodada em terceiro e volta a jogar na terça, 14, contra a Nova Macedônia, que perdeu para a Inglaterra por 10x0.

O volante Sidney, do Bahia, feaz sua estréia como titular e atuou os 90 minutos. O Brasil abriu o placar aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio e corta-luz de Lorran, Rayan acertou o ângulo. Foi o 200º gol da Seleção Brasileira em Mundiais Sub-17.

Aos 46, ainda do primeiro tempo, o Brasil ampliou. Rayan avançou pela linha de fundo e tocou para Lorran, que tentou devolver. O passe saiu um pouco mais forte, mas Rayan dividiu com Zamani, que vinha em velocidade e marcou o gol contra.



Irã reage

A reação do Irã começou aos 9 minutos do segundo tempo. Barajeh chutou e contou com desvio para vencer Phillipe Gabriel. Aos 23 minutos, Shakouri repôs a bola para Tahere em velocidade empatar a partida. Em novo contra-ataque aos 28 minutos, Gholizadeh colocou o Irã em vantagem no jogo.

Em sua estreia pela Seleção Brasileira, Luighi quase empatou em cabeceio aos 35 minutos. Dois minutos, Luighi recebeu passe de Sidney e forçou mais uma defesa de Shakouri, que teve grande atuação. O jogo terminou mesmo 3x2 para o Irã, que enfrenta a Inglaterra na sequência.

BRASIL: Phillipe Gabriel; Pedro Lima (Vitor Gabriel), Vitor Reis, Da Mata e Souza (Esquerdinha); Sidney, Lucas Camilo (Riquelme) e Dudu; Lorran (Luighi), Rayan e Kauã Elias (Estevão). Treinador - Phelipe Leal