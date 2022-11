Brasil sofre nas jogadas pelo alto e perde amistoso para o Canadá

A partida teve caráter amistoso, mas quem acompanhou o confronto entre Brasil e Canadá, disputado na tarde desta sexta-feira,11, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, viu um jogo movimentado e de bom nível técnico que terminou com a vitória de 2 a 1 das visitantes.

Apesar do revés, a técnica sueca Pia Sundhage pôde fazer importantes observações diante de um adversário que está no top 10 do ranking de seleções da Fifa (as canadenses ocupam a 7ª posição e a seleção brasileira a 9ª).

Problemas na defesa

O primeiro tempo da partida deixou claro que o Brasil tem que dar mais atenção às jogadas defensivas pelo alto. Foi desta forma que o Canadá abriu uma vantagem de dois gols após menos de 30 minutos de bola rolando.

As visitantes abriram o placar aos 21 minutos em jogada de escanteio ensaiada. A bola foi rolada rasteira para a intermediária, onde Lawrence dominou e cruzou para a área, onde Zadorsky marcou de cabeça.

O segundo veio sete minutos depois, com a atacante Adriana Leon, que bateu de primeira após Sinclair desviar bola levantada na área em cobrança de escanteio.

Aos 32 minutos Debinha conseguiu descontar para o Brasil com um belo gol. A meia Kerolin avançou com liberdade pelo meio antes de passar por cobertura para a camisa 9, que não perdoou.

Na etapa final as duas técnicas aproveitam para fazer algumas experiências com suas equipes, e a partida diminui o ritmo, com o placar permanecendo sem novas alterações até o apito final.

Preparação para a Copa de 2023

O encontro da equipe comandada por Pia Sundhage com as canadenses, disputado no período da última Data Fifa de 2022, faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2023, que será disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Brasil e Canadá voltam a medir forças na próxima terça,15, a partir das 15h15 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.