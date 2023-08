Brasil tem melhor estreia na competição desde a Copa de 2007

A goleada por 4 a 0 contra o Panamá a seleção brasileira atingiu seu melhor desempenho em estreias na Copa do Mundo desde 2007. O sucesso na competição foi conseguido graças a atuação de Ary Borges, que marcou três gols.

Vale destacar que a última vez que a Seleção venceu tão expressivamente em uma estreia na Copa do Mundo foi em 2007, na Copa da China, quando derrotou a Nova Zelândia por 5 a 0. A vitória marcou o início de uma campanha histórica, com a presença de estrelas como Formiga e Marta, e culminou no vice-campeonato, sendo superada apenas pela Alemanha na final. A Seleção Brasileira esteve presente em todas as nove edições da competição.

"Estou muito satisfeita com tudo o que fizemos até agora. Nos preparamos muito bem, e como já disse, não sabia como as jogadoras mais jovens jogariam hoje. Convivendo e conversando no pré-jogo com elas nos vestiários e durante as refeições, sei que é uma equipe feliz, isso é um bom começo", disse a técnica da Seleção, Pia Soundhage.

Na partida, a Seleção apresentou um time renovado sob o comando de Pia. A Canarinho contou com nove atletas que estrearam em partidas de Copa do Mundo: Letícia, Antonia, Lauren, Bruninha, Duda Sampaio, Adriana, Gabi Nunes, Kerolin e Ary Borges. Das 23 convocadas por Pia, 11 delas têm a oportunidade de disputar um Mundial pela primeira vez.

Ao alcançar uma goleada, o Brasil manteve a tradição de sempre vencer na abertura da Copa do Mundo. Com essa importante vitória, a Seleção assume a liderança do grupo F na competição.

Nesta terça-feira, 25, as jogadoras que não participaram da vitória contra o Panamá tiveram um treinamento. Logo após o treino, a delegação embarcou para Brisbane. No próximo sábado, 29, as brasileiras têm um desafio pela frente: enfrentar a França na segunda rodada da competição.