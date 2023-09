Brasil vence na estreia da Liga de Desenvolvimento Sub-19

A Seleção Brasileira Feminina Sub-19 começou com o pé direito na CONMEBOL Liga de Desenvolvimento Sub-19. Na tarde de segunda-feira, 18, a Canarinho conquistou uma vitória expressiva sobre a Venezuela, com um placar de 6 a 0, no Parque Prandi, em Colonia, no Uruguai. Os gols foram assinalados por Maranhão, Priscila, Ravena, Aline Gomes e Juju Harris (em duas ocasiões).

A equipe brasileira encontra-se no Grupo B da competição, ao lado de Venezuela, Colômbia, Chile e Peru.

O próximo desafio da Canarinho acontecerá nesta quarta-feira, 20, com início às 10h, quando enfrentará as colombianas no Estádio Supicci, em Colonia (URU).