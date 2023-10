Brasil vence Paraguai e conquista a Liga Desenvolvimento

A seleção feminina de futebol conquistou a Liga Desenvolvimento Sub-19 ao vencer o Paraguai. A partida ocorrida em Colonia Del Sacramento, no Uruguai, acabou com o resultado positivo para as brasileiras em 2 a 0.

Brasil e Paraguai lideraram seus grupos na fase inicial da competição, assegurando assim a oportunidade de competir pelo título na final da Liga Desenvolvimento neste domingo.



Anteriormente, ocorreu a disputa pelo terceiro lugar, envolvendo as equipes que se classificaram em segundo lugar em seus grupos. A Argentina conquistou a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, garantindo assim o terceiro lugar no pódio da Liga de Desenvolvimento Sub-19.