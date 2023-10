Brasil vence República Tcheca em jogo emocionante pelo Pré-Olímpico | A TARDE

A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a República Tcheca neste domingo, 1, em partida cheia de emoções por 3 sets a 3, com parciais de 22/25, 25/16, 25/20, 21/25 e 16/14. O jogo aconteceu no Maracanãzinho. Com o resultado, o Brasil chegou ao segundo triunfo seguido no pré-olímpico.



Destaque do jogo, Darlan fez 23 pontos e teve o nome cantado pela torcida ao entrar no lugar do irmão Alan. “A torcida eleva muito o meu nível dentro de quadra, me faz sentir mais leve. Não tem explicação. É inacreditável tudo isso. Vou guardar na memória para sempre. Foi o jogo da minha vida”, celebrou Darlan.

Vivendo um bom momento na competição, o Brasil volta a quadra novamente no Maracanãzinho nesta terça-feira, para enfrentar a Alemanha. O duelo será realizado às 20h30. Com cinco pontos, a Seleção é líder do Pré-Olímpico.