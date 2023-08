Brasil vence Sudão do Sul no amistoso preparatório para o Mundial

O Brasil começou com o pé direito na Boomers vs The World, um torneio amistoso antes da Copa do Mundo de basquete masculino. O time do técnico Gustavo de Conti ganhou do Sudão do Sul por 85 a 75, nesta segunda-feira, 14, na Rod Laver Arena, em Melbourne, na Austrália.

Com o resultado positivo, o Brasil larga na frente na Boomers vs The World, onde também estão Austrália e Venezuela. Na quarta-feira (16), às 04h30, a Seleção Brasileira encara os anfitriões, os caras da Austrália.

O torneio é um aquecimento para a Copa do Mundo de basquete, que vai acontecer a partir de 25 de agosto no Japão, Filipinas e Indonésia.