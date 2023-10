Brasileirão: Árbitro Fifa comanda jogo decisivo entre Goiás x Bahia | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Raphael Claus como árbitro central da partida entre Goiás e Bahia. O confronto está marcado para este sábado, 7, no estádio da Serrinha, às 16h, é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Claus vai comandar seu 19º jogo na Série A.

O árbitro de 43 anos pertence ao quadro da FIFA desde 2015 terá como auxiliares Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP). Já Jean Carlos da Silva Narciso, da Federação Goiana de Futebol, será o quarto árbitro. Daiane Caroline Muniz dos Santos (RJ/FIFA) será a árbitra de vídeo, tendo Herman Brumel Vani (SP) como seu assistente na cabine do VAR.

Essa será a segunda partida do Bahia que terá Rafael Claus como árbitro principal. O jogo em questão foi a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na Arena Fonte Nova, pela 2ª rodada.

No Z-4, o Esquadrão de Aço ocupa a 18ª colocação no Brasileirão, com 25 pontos somados em 26 jogos disputados.