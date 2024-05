Brasileirão Feminino: Cristiane faz dois e Flamengo vence o Fluminense | A TARDE

E teve clássico Fla-Flu pela 10ª rodada do Brasileirão feminino. Na tarde desta segunda-feira, 13, as rubro-negras derrotaram as tricolores por 3 a 1. A destaque da partida foi a experiente Cristiane, que foi as rede em duas oportunidades. O jogo foi realizado no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Aos dois minutos de jogo, Gisseli aproveita falha da zaga adversária,l dribla a goleira e faz o primeiro para o Fla. No segundo gol, Gissele dessa vez serve a Cristiane que amplia aos 40. O Flu diminuiu aos 44 do segundo tempo. Carol Chaves cobra falta e marca. Nos acréscimos, Cristiane mostrou oportunismo e deu números finais a partida.

Com o resultado positivo, o Flamengo chegou aos 17 pontos e ocupa a 5ª posição. O Fluminense segue com os mesmos 11 pontos, na 11ª colocação. Quem lidera o Campeonato BRasileiro feminino é o Corinthians, com 28 pontos ganhos.

As equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, dia 20 de maio, pela 11ª rodada. O Fluminense recebe a visita do Palmeiras, no Luso-Brasileiro. Fora de casa, o Flamengo enfrenta o São Paulo, no CT de Cotia.

