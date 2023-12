Brasileiro: Hulk decide e Atlético continua vivo na luta pelo título | A TARDE

O Atlético-MG contou com a qualidade do atacante Hulk para derrotar o São Paulo por 1 a 0, na noite deste sábado (2) no estádio do Mineirão, e permanecer vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.



Após este resultado o Galo assumiu a vice-liderança da competição com 66 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que enfrenta o Fluminense no próximo domingo (3) no Allianz Parque. Já para o Tricolor do Morumbi o revés pouco importa, pois não tem mais risco de cair e possui presença garantida na próxima Libertadores por causa do título da Copa do Brasil.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! O GALO VENCE O SÃO PAULO NO MINEIRÃO, 2 A 1, SE MANTÉM NA BRIGA PELO @BRASILEIRAO E FAZ A MASSA GRITAR ALTO: EU ACREDITO!!!



⚽ @HulkPBoficial e @PaulinhoPH7 marcaram para o Alvinegro#VamoGalo #GaloPaixãoNacional #CAMxSPFC 🏴🏳️ pic.twitter.com/ODes4q4scT — Atlético (@Atletico) December 3, 2023

Após um primeiro tempo sem gols o Atlético-MG contou com o faro de gol de Hulk para abrir o placar aos 31 da etapa final, quando o atacante dominou a bola na entrada da área, cortou para o meio para se livrar da marcação e bateu colocado para superar o goleiro Rafael.

Aos 43 o São Paulo chegou a igualar com Luciano, em gol em cobrança de pênalti, que foi assinalado pelo juiz com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Porém, cinco minutos depois Hulk voltou a ser decisivo, em lance no qual tocou em profundidade para Paulinho, que marcou o gol da vitória do Galo.

O Atlético-MG fecha a sua participação na atual edição do Brasileiro visitando o Bahia na Fonte Nova, em Salvador. Já o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi.

Inter se garante na Sul-Americana

Na outra partida deste sábado o Internacional derrotou o Corinthians por 2 a 1 em Itaquera para garantir a classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana e deixar o Timão com chances remotas de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro.

Os três pontos alcançados fora de casa levaram o Colorado à 9ª posição com 52 pontos. Já o Corinthians ficou estacionado na 13ª posição com 47 pontos, a seis do Bahia, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, e que ainda mede forças com o América-MG nesta rodada.

O Internacional foi superior desde o início e conseguiu abrir o placar aos 35 minutos com chute da entrada da área de Maurício. O Timão retornou melhor para a etapa final e conseguiu igualar aos 12 minutos com Romero. Porém, aos 20 minutos Wanderson marcou o gol da vitória do Colorado.

Na última rodada do Brasileiro, que terá jogos apenas na próxima quarta-feira (6), o Colorado recebe o Botafogo no Beira-Rio, enquanto o Corinthians visita o Coritiba no Couto Pereira.