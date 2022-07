Brigando por vaga na semifinal, treinador explica momento do Itabuna

Ocupando a quarta colocação com 18 pontos conquistados e dependendo de si para se juntar ao Jequié, Jacobinense e Juazeiro na fase semifinal da Série B do Campeonato Baiano, o Itabuna joga a sua classificação no domingo, 10, contra o Jacobinense, no José Rocha.

“O Itabuna vive um momento muito bom na competição e isso acontece por conta da base deixada pelo professor Ferreira, que por coisas do futebol não pode continuar. Temos um ponto positivo no quesito marcação e estamos aprimorando a posse de bola, transição ofensiva, defensiva e também a evolução no último terço do campo”, comentou Sérgio Araújo, que comanda a equipe e foi campeão baiano da primeira divisão do estadual em 2021 pelo Atlético de Alagoinhas.

O treinador citou as dificuldades da Série B do Baiano e falou da semelhança com a elite do estadual. “A segunda divisão eu considero como continuidade da Série A. Isso por conta da chegada de jogadores e treinadores que comandam a Primeira Divisão dos clubes e isso eleva ainda mais o nível da competição”.

Apesar do momento bom na Série B, Sérgio Araújo pondera a dificuldade de jogar em casa. “Nossa equipe é tradicional no Campeonato Baiano, mas infelizmente sofremos com a situação da cidade, que carece do seu estádio. A gente fica jogando em várias cidades como mandante e dificulta de certa forma nossa performance”.

Além de brigar pela classificação, o Itabuna segue buscando terminar entre os dois primeiros para poder ter a vantagem de decidir como mandante.