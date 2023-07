Bulls perde para Blazers e Rose deixa quadra lesionado

A noite de sexta-feira não foi nada boa para o Chicago Bulls. Além da derrota por 98 a 95 para o Portland Trail Blazers, fora de casa, a equipe viu seu principal astro, o armador Derrick Rose, deixar a quadra com uma lesão no joelho direito e não retornar mais, revivendo um pesadelo que durou um ano e meio, tempo que o jogador ficou afastado entre abril de 2012 e outubro de 2013.

Menos pior para o Bulls que desta vez a lesão aconteceu no outro joelho, já que o longo afastamento de Rose havia acontecido por um problema na perna esquerda. Mesmo assim, ver o jogador deixar o jogo no terceiro quarto amparado pelos médicos assustou a todos na equipe de Chicago.

Em quadra, o Blazers contou com grande atuação de Wesley Matthews, que terminou o jogo com 28 pontos, para virar o jogo no terceiro quarto e encaminhar a vitória. Damian Lillard, com 20 pontos, e Robin Lopez, com 13 pontos e 16 rebotes, também foram importantes. Mesmo sendo substituído no terceiro período, Rose foi o cestinha do Bulls, com 20 pontos.

A bruxa esteve mesmo solta na rodada de sexta da NBA e outras duas equipes perderam uma jogadores fundamentais por lesão. Coincidência ou não, ambas saíram derrotadas de quadra. O Golden State Warriors perdeu Andre Iguodala no terceiro período da derrota por 102 a 95 para o Los Angeles Lakers, graças a uma lesão muscular. Já Marc Gasol sofreu uma contusão no joelho logo no início do segundo período e viu seu Memphis Grizzlies cair diante do San Antonio Spurs, por 102 a 86.

Sem Gasol, o Grizzlies contou com 28 pontos do armador Mike Conley, mas os 20 pontos de Tony Parker impulsionaram a 11.ª vitória em 12 partidas do Spurs, que ainda contou com atuação inspirada do brasileiro Tiago Splitter, autor de 17 pontos e sete rebotes.

Os outros três brasileiros da NBA também estiveram em quadra na sexta, mas nenhum deles saiu vencedor. Quem mais se destacou foi o pivô Nenê, que faz grande início de temporada. Ele anotou um "double-double", com 10 pontos e 10 rebotes, mas viu seu Washington Wizards cair diante do Toronto Raptors por 96 a 88.

Já Anderson Varejão não repete as grandes exibições da temporada passada. Na sexta, voltou a sair do banco e contribuiu com apenas quatro pontos e nove rebotes na derrota do Cleveland Cavaliers para o New Orleans Pelicans, por 104 a 100. Vitor Faverani também começou na reserva, atuou dez minutos e não marcou nenhum ponto na derrota do Boston Celtics para o Indiana Pacers, por 97 a 82.

Confira os resultados da última sexta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 91 x 98 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 115 x 107 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 96 x 88 Washington Wizards

Boston Celtics 82 x 97 Indiana Pacers

Detroit Pistons 89 x 96 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 86 x 102 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 111 x 81 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 104 x 100 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 103 x 93 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 98 x 95 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 102 x 95 Golden State Warriors

