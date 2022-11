Cain Velasquez sai da prisão depois de pagar fiança de US$1 milhão

Ex-campeão do peso-pesado, Cain Velásquez deixou a prisão nesta quarta-feira, 9, depois de pagar a fiança de US$1 milhão, valor equivalente a R$5,16 milhões. Acusado de tentativa de homicídio, o ex-lutador de 40 anos passou oito meses preso e agora vai responder em liberdade.

Após deixar a prisão, Cain falou para uma emissora de televisão americana, agradecendo o apoio e dizendo que vai tirar coisas positivas de toda essa situação.

“Apenas me sinto abençoado. Pronto para ir para casa, estar com os entes queridos, família, amigos e tirar algo positivo de toda essa situação. Só agradeço a todos que me deram apoio. Amo todos vocês. Apenas continue sendo melhor como pessoa, sempre faça coisas boas e faça algo positivo desta terrível situação. Minha família e eu vamos fazer isso”, comentou Velasquez.

Com a condição de ser solto, o ex-lutador vai permanecer em prisão domiciliar sendo monitorado por GPS e sem armas dentro de casa.

Velasquez foi preso em fevereiro acusado de perseguir com um carro um veículo onde estava Harry Goularte, acusado de molestar sexualmente seu filho de 4 anos, em uma creche de propriedade de sua mãe.

O ex-lutador deve voltar ao tribunal em 21 de novembro para a próxima audiência do caso.