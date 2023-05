Campeão olímpico volta aos ringues

Na próxima segunda-feira (05/06), o campeão olímpico Rio2016 Robson Conceicao e equipe, embarcam para Nova York, Estados Unidos, reiniciando sua busca pelo título super-pena (até 59kg) no boxe profissional.

Robson Conceicao (17-2, 8 KOs) lutará dia 10 de junho, contra o atleta da Republica Dominicana, Nicolas Polanco (20-4-1, 11 KOs).

O evento será realizado no “coliseu” mais famoso do mundo, o Madison Square Garden, com transmissão exclusiva pelo Canal Combate.