Cauly desfalca o Bahia contra Palmeiras após levar 3º cartão amarelo | A TARDE

O meia Cauly provocou uma baixa preocupante ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Além de ser substituído por Rafael Ratão, após sentir um incômodo na coxa direita, no fim da partida que terminou com derrota tricolor por 3 a 0, pela 29ª rodada da Série A, o meia recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque contra o Palmeiras.

O jogador é a principal referência ofensiva do Bahia no Brasileirão e desfalcou a equipe por quatro partidas devido a uma lesão no joelho.



O Bahia vai enfrentar o time paulista neste sábado, 28, em jogo marcado para o Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília). É provável que o próprio Ratão substitua o camisa 8.