Cauly e Caio Alexandre querem jogar no Palmeiras, diz jornalista | A TARDE

Os meio-campistas Cauly e Caio Alexandre expressaram interesse em defender o Palmeiras a partir de 2024, revelou o portal UOL. Embora cientes dos desafios que envolvem tais negociações, ambos comunicaram suas intenções às equipes atuais, Bahia e Fortaleza, respectivamente, com o cuidado de não serem vistos como atletas ingratos.

Os dois jogadores partilham discursos similares: após se destacarem em times disputando posições intermediárias, almejam agora consolidar suas carreiras em equipes que disputem títulos em todas as competições. No caso de Caio Alexandre, há também a expectativa de uma eventual transferência para o futebol europeu.

Conforme reportado pelo UOL, o Palmeiras precisará fazer uma nova oferta por Cauly, tendo sua primeira proposta recusada pelo Bahia, que não se mostrou receptivo aos R$ 24 milhões apresentados pelo Verdão.

O Grupo City, à frente do clube baiano, planeja fortalecer sua equipe e considera Cauly como peça fundamental para alcançar melhores posições na tabela em 2024. No cenário do jogador do Fortaleza, o desafio se assemelha.

O clube cearense oficializou a opção de compra baseada em metas alcançadas por Caio Alexandre e não pretende liberá-lo facilmente. Embora tenha inicialmente mencionado um valor de R$ 50 milhões, hoje o time está aberto a negociar por uma quantia inferior, mostrando flexibilidade diante das especulações.