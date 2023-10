Cauly participa de treino e pode reforçar o Bahia contra Goiás | A TARDE

Pelo segundo dia na semana, o meia Cauly participou do treino do Bahia e tem gerado expectativas positivas para o confronto diante do Goiás, que acontecerá no sábado, 7, às 16h. O camisa 8, que se recuperou de uma lesão no joelho, segue com alguns cuidados especiais, entre eles, após os trabalhos de campo, fez exercícios complementares, para conseguir atuar na próxima rodada.

Após a reapresentação, os atletas seguiram para a sala de vídeo, onde analisaram o jogo contra o Flamengo e pontuaram erros e acertos. Em seguida, o elenco tricolor seguiu em direção a academia para realizar ativação muscular, para posteriormente, iniciarem o treino no campo.

No gramado, o técnico Rogério Ceni iniciou uma atividade focando nos passes e combinações de movimento, neste momento, os atletas estavam espalhados em estações fixas variadas. Em seguida, comandou um trabalho tático com ajustes nos posicionamentos.

Próximo ao fim do treino, Ceni reuniu os jogadores para treinarem finalizações, setor que tem deixado o torcedor Tricolor preocupado com o desempenho ofensivo.

O Bahia treinará novamente nesta quarta-feira, 5, focando no confronto diante do Goiás, na 26° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que ocorre no Estádio da Serrinha, em Goiás.

O tricolor de aço busca sair da zona de rebaixamento, já que atualmente, está na 18° posição, com 25 pontos, enquanto o Goiás é o primeiro time fora da zona, na 16° colocação, com 27 pontos.