CBF afasta árbitro de jogo entre Flamengo e Santos pela Série A

Após muita reclamação por conta de uma não marcação de pênalti para o Santos, que na sequência originou o gol do Flamengo a vitória do time do Rio de Janeiro por 3 a 2, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota oficial afastando o árbitro da partida André Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milczvski por tempo indeterminado.

Se por um lado o Santos se manifestou contra a não marcação de pênalti ao seu favor, o Flamengo também questiona um lance no segundo tempo envolvendo o atacante Everton Cebolinha com o zagueiro Bauermann, que poderia ser marcada a infração dentro da área a favor do time carioca, o que não ocorreu.

Em nota, a direção do clube paulista criticou duramente a atuação do quadro de arbitragem da partida e chegou a exigir que os mesmos não sejam escalados novamente para jogos da equipe.

“Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos”, diz a nota do time alvinegro dirigida ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Confira a nota da CBF:

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que o árbitro Andre Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milczvski foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA). A decisão foi tomada após análise da atuação de ambos durante a partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão Assaí 2022”, diz a nota oficial.