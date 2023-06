CBF cobra FIFA em caso de racismo durante Mundial Sub-20

A CBF enviou uma representação para a FIFA em protesto aos atos racistas sofridos pelo zagueiro zagueiro Robert Renan, da Seleção Brasileira Sub-20. A situação criminosa aconteceu nesta quarta-feira, 31, após a vitória brasileira por 4 a 1 sobre a Tunísia na Copa do Mundo Sub-20. Nas redes sociais, o jogador brasileiro foi vítima de vários casos de racismo

Segundo a entidade, os perfis já estão protocolados pela CBF e serão enviados à justiça local e FIFA com o pedido de punição.

No último fim de semana, a CBF lançou uma campanha de combate ao racismo, com a frase “com racismo não tem jogo”. O movimento teve apoio de todos os atletas e também da arbitragem.

A CBF é a primeira entidade esportiva do futebol a adotar no Regulamento Geral de Competições a possibilidade de punir esportivamente um clube em caso de racismo.

A novidade foi incluída no RGC de 2023, em fevereiro. Desde o ano passado, a CBF faz uma série de campanhas de combate ao racismo no futebol. Em agosto, a entidade realizou o primeiro Seminário de Combate ao Racismo no Futebol e conta com um Grupo de Trabalho que discute de forma permanente o assunto.